Iğdır’da balıklar tezgahlarda yerini aldı, fiyatlar cep yakıyor

Av yasağının kalkmasıyla birlikte balık sezonu açılırken Iğdır’da da balıklar tezgahlarda yerini aldı. Balık fiyatlarında önceki yıla göre artış gözlemlendi.

1 Eylül itibari ile av yasağının kalkması ve sezonun açılmasıyla birlikte birçok ilde çeşit çeşit balıklar tezgahlarda yerini aldı. Iğdır’da da balık satıcıları çupradan istavrite, mezgitten hamsiye çeşit çeşit balık türlerini vatandaşların satışına sundu. Balık fiyatlarında önceki yıla göre artış gözlemlendi. En çok tercih edilen hamsinin kilosu 25 liradan, istavrit 25 liradan, çupra 55, levrek ise kilosu 65 liradan satılıyor.

Fiyatların yüksek olmasından dolayı satışta sıkıntı yaşadıklarını belirten balık satıcısı Fırat Savaş, “1 Eylül itibari ile balık sezonumuz açılmıştır. Fiyatlar yüksek olduğundan dolayı halkımız balık alamıyor. Birkaç gün sonra havaların soğuması ile balıkların çoğalmasını bekliyoruz. Bundan sonra halkımızın daha rahat bir şekilde balık almasını bekliyoruz” dedi.

Evinde kokudan dolayı balık yapmayan veya bütçesi olmadığı için fazla balık alamayanlar için balık satış yerinin yan tarafında bütün balık çeşitleri pişirilerek servis ediliyor. Yarım ekmek hamsinin fiyatı 13 liradan satılırken, alabalık ise 20 liradan satılıyor.

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