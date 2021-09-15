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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır şeftalisi sofralar için hasat edilmeye başlandı

İHA

Iğdır şeftalisi sofralar için hasat edilmeye başlandı

Mikroklima özelliği ile Doğu'nun Çukurovası olan Iğdır’da tat, lezzet ve kokusuyla bölge halkının her zaman birinci tercihi olan yerli şeftalilerin hasat zamanı başladı.
"Doğunun Çukurovası" olarak bilinen ve Doğu Anadolu'nun önemli meyve üretim alanı olan Iğdır’da olgunlaşan şeftalilerin hasadına başlandı. Kentin farklı yerlerinde hasat edilmeye başlanan şeftali bölge illere sevk ediliyor. Tat, lezzet ve kokusuyla bölge halkının her zaman birinci tercihi olan yerli şeftalilerden yöre halkı reçel ve komposto yapıyor. Aras Nehrinin kıyısı ve Ermenistan sınırında olan Kadıkışlak köyünde şeftali hasadı yapan üreticiler ürünlerin dalında tam olgunlaşmadan düşmemesi için yoğun bir mesai harcıyor.
Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, Kadıkışlak köyünde birçok ürünün yetiştiğini belirterek şeftalinin de hasadının başladığını ve kentin ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Yolcu; “Burada şeftali hasadı başladı, çiftçimize bereket diliyorum. İlimizde yaklaşık olarak bin 800 dönümlük şeftali üretim alanı mevcuttur. 4 bin ton civarında da bir rekolte beklentimiz var. Diğer ürünlerde olduğu gibi şeftalide de Doğu bölgesini Iğdır besliyor, diyebiliriz” dedi. Iğdır’da şeftalinin birçok çeşidinin yetiştiğini belirten Yolcu, “Genel olarak ilimizde yerli çeşit şeftalilerin ekimi ve yeni bahçe tahsisi yapılıyor. Bunun dışında Bursa çeşitleri de var. Ama Pazar ömrü ekonomik değer olarak yerli çeşit daha çok rağbet görüyor. Biz bu üretim alanını her aşamasında takip ediyoruz. Gerek bitki sağlığı konusunda gerek pazar konusunda da inşallah önümüzdeki dönemlerde daha çok çalışarak rekolteyi artıracağız “ dedi.
6 dönümlük bahçede ürünlerin zarar görmemesi için her gün ürün toplamaya çalıştıklarını belirten Hüseyin Zor; “Hasadını yaptığımız üründe kalite farkı olunca fiyatlar biraz yüksek oluyor. Ama şu an her yerde hasat olduğu için fiyat düşüktür. Topladığımız ürünleri Ağrı, Kars, Erzurum’a gönderiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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