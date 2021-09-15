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1800 rakımda Bakü'nün kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlaması

DHA

1800 rakımda Bakü'nün kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlaması


Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)AZERBAYCAN'ın başkenti Bakü'nün kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, Iğdır'da kutlandı. Ağrı Dağı eteklerindeki 1800 rakımlı Cehennem Vadisi'ne tırmanan Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği üyeleri, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı. 
Bakü'nün kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği ile Azerbaycan'da yaşayan iş insanı Yılmaz Okuklu tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, Ağrı Dağı eteklerindeki 1800 rakımlı Cehennem Vadisi'ne yürüyerek, Türkiye-Azerbaycan bayrakları ile 'Azerbaycan seninleyiz' yazılı pankartı açtı.
Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, "Ağrı Dağı'nın kuzey yamacında Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını açtık. Erivan şu an karşımızda. Amacımız burada bugün Türk bayraklarını Bakü'nün kurtuluşu anısına dalgalandırmak ve Ermenistan'a Ağrı Dağı'ndan mesaj vermektir. Bu vesileyle Bakü'nün 103'üncü yıl dönümünü kutluyor ve can Azerbaycan'a saygı ve sevgimizi gönderiyoruz" dedi.
Azerbaycanlı iş insanı Yılmaz Okuklu da Ağrı Dağı eteklerine Azerbaycanlı kahramanlar adına abide dikeceklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-09-15 16:58:08

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