Kargaların saldırısına uğrayan yavru kumru kuşu vatandaş kurtardı

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Iğdır’da kargaların saldırısına uğrayan yavru kumru kuşu taksi durağında çalışan vatandaş kurtardı.

Iğdır merkezde taksicilik yapan Serhat Çelik isimli vatandaş yavru kumru kuşun kargaların saldırısına maruz kaldığını gördü. Yavru kumru kuşu kargaların saldırısından kurtaran Çelik, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Durağa gelen ekipler yavru kumru kuşu teslim alarak müdürlüğe götürüp beslenmesi ve bakımını yaptı. Yavru kumru kuşu bir süre bakıldıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak.



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