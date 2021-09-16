3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci'nden Vali Sarıibrahim’e ziyaret

3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, beraberindeki 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, ile birlikte Vali H. Engin Sarıibrahim’i makamında ziyaret etti.
Valilik Şeref Defterini imzalayan Korgeneral Türkgenci, daha sonra Valilik makamında Vali Sarıibrahim ile bir süre görüştü.
Ziyarette, 5. Hudut Alay Komutanı, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı ve İl Emniyet Müdürü hazır bulundu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.