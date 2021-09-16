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Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır’ı Iğdır Belediye Meydanında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

9 Şubat'ta Edirne'den başladığı yolculuğuna devam eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır’ı Iğdır’da Zübeyde Hanım Bulvarı'nda ziyarete açıldı. Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan Dijital Tır’da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Dijital Tır’ın içinde Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanları bulunuyor.

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