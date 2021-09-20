Yıldırım isabet etti, 163 gün sonra kurtarılamadı

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, yıldırım isabet etmesi sonucu hastanelik olan 3 çocuk annesi Zeynep Altan (35), 163 sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 10 Nisan'da Küllük köyünde meydana geldi. Ailesiyle bahçede piknik yapan Zeynep Altan, aniden bastıran yağmurdan korunmak için ceviz ağacının altına sığındı. Bu sırada yıldırım isabet etmesi sonucu Altan, hastanelik oldu. Iğdır Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu kritik olan Altan, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Altan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 163 sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Zeynep Altan'ın cenazesi, yarın köyünde toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2021-09-20 11:06:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.