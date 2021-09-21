Çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler

DHA

Çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler


Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da aralarında husumet bulunan iki grup, çayevi önünde birbirlerine sandalye ve masalarla saldırdı. Kavgada yaralanan 5 kişi ile birlikte toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Iğdır merkez Söğütlü Kahvelerde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen gruplar, Sögütlü Kahveler bölgesinde karşılaştı. Karşılıklı hakaretlerde bulunan taraflar daha sonra çayevindeki masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdı.  Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişi hastanede yapılan tedavilerinin ardından gözaltına alınırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli de polis tarafından yakalandı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-09-21 19:42:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Küçük çocuğun kedi sevgisi yürekleri ısıttı
YEREL HABERLER Küçük çocuğun kedi sevgisi yürekleri ısıttı
Iğdır köy yollarında iyileştirme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Iğdır köy yollarında iyileştirme çalışmaları devam ...
Iğdır’da aranan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Iğdır’da aranan iki kişi yakalanarak cezaevine ...
Yıldırım isabet eden kadın, 163 gün sonra hayat mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Yıldırım isabet eden kadın, 163 gün sonra hayat ...
Iğdır’da üzüm hasadına sayılı günler kaldı
YEREL HABERLER Iğdır’da üzüm hasadına sayılı günler kaldı
Yıldırım isabet etti, 163 gün sonra kurtarılamadı
YEREL HABERLER Yıldırım isabet etti, 163 gün sonra kurtarılamadı
Iğdır'da Gaziler Günü anma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Iğdır'da Gaziler Günü anma programı düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.