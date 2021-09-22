Virajı alamayan tır devrildi

DoğubayazıtIğdır yolunda seyir halinde olan tır, virajı alamayınca devrildi.

Alınan bilgilere göre kaza, dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. DoğubayazıtIğdır yolunda seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 BU 815 plakalı tır, Korhan Yaylası mevkii virajında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan hafif yaralanan tır şoförü Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çağrılan kurtarıcılar ile tır yoldan kaldırıldı.

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