Vali Sarıibrahim’den Tuğgeneral Özbakır’a iade-i ziyaret

Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, Doğubayazıt 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Şükrü Özbakır’a iadei ziyarette bulundu.
Doğubayazıt 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Şükrü Özbakır’a iadei ziyarette bulunan Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Tuğgeneral Şükrü Özbakır ve komutanlar tarafından karşılanan Vali Sarıibrahim, komutanlık şeref defterini imzaladı. Daha sonra Tuğgeneral Şükrü Özbakır ile bir süre görüşen Vali Sarıibrahim, kendisine yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.