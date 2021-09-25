MTA Genel Müdürü Erdoğan'dan Vali Sarıibrahim’e ziyaret

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte Vali H. Engin Sarıibrahim'i ziyaret etti.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan birtakım incelemelerde bulunmak için Iğdır'a geldi. Müdür Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Emrah Ayaz ve Van Bölge Müdürü Çetin Kartal ile birlikte Vali H. Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret etti. Valilik’te gerçekleşen ziyarette konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali H. Engin Sarıibrahim ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Heyet daha sonra Iğdır Valiliği öncülüğünde Tuzluca'da yapılan Tuz Terapi Merkezini ziyaret etti.

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