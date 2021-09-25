Maç izlerken kalp krizi geçirip, öldü



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor´un Bayrampaşa ile maçını İstanbul'da Çetin Emeç Stadyumu'nda izleyen Fatih Aksoy (33) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aksoy, Iğdır Çalpala köyünde toprağa verilecek.

Iğdır´a bağlı Çalpala köyünde yaşayan Fatih Aksoy, TFF 3´üncü Lig 2´nci Grup'ta mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor´un Bayrampaşa maçını izlemek için Çetin Emeç Stadyumu'na gitti. Maçın ilk yarısı oynanırken Aksoy stadyumda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul´da vefat eden Aksoy´un cenazesi Iğdır´a getirilerek Çalpala köyünde toprağa verilecek.

BABASI DA KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETMİŞ

Bu arada, Aksoy´un babasının da 25 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2021-09-25 20:42:39



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