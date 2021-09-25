Maç izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

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İstanbul'da maç izlerken kalp krizi geçiren Iğdırlı genç hayatını kaybetti.

Iğdır'a bağlı Çalpala köyünde yaşayan Fatih Aksoy, İstanbul'da Çetin Emeç Stadyumu'nda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Alagöz Holding IğdırsporBayrampaşa maçını seyrederken maçın ilk yarısında kalp krizi geçirdi. Burada Aksoy'a müdahale edilse de Aksoy hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aksoy'un cenazesi Iğdır'a getirilerek Çalpala köyünde toprağa verilecek.

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