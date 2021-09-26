Iğdır Emniyeti ile mahalle muhtarları arasında huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı

Iğdır İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve il merkezinde bulunan 14 mahalle muhtarı ile huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı.

Iğdır’da huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, yaşanan sorunları mahalle muhtarlarından öğrenmek amacıyla, Iğdır Polisevi Toplantı Salonunda bir toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda; genel güvenlik, asayiş ve trafik ile ilgili sorunların tespiti için muhtarlar tek tek dinlendi. Yapılan görüş alışverişinde etkin suçla mücadelenin sadece polisiye faaliyetler ile olamayacağı vurgulandı. Bunun için toplumun katılımı ve desteğinin önemi dile getirildi. Toplantıda Iğdır ilinin huzur ve güvenliği için muhtarlar ile birlikte sahadan incelemelerin de gerçekleşmesi, vatandaşlar ile emniyet mensupların sürekli irtibat halinde bulunmalarına ilişkin kararlar alındı.

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