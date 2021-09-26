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Iğdır'da mahalle buluşmaları Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, Özgür ve Karaağaç Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

İHA

Iğdır'da mahalle buluşmaları Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, Özgür ve Karaağaç Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, Mahalle Buluşmaları kapsamında yenileme çalışmaları tamamlanan Karakuyu Caddesi üzerinde Özgür ve Karaağaç Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, Mahalle Buluşmaları kapsamında Iğdırlılarla bir araya gelmeye devam ediyor. Yenileme çalışmaları tamamlanan Karakuyu Caddesi üzerinde Özgür ve Karaağaç Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Sarıibrahim, burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Özgür ve Karaağaç Mahallesi'nin yıllardır devam eden eksikliklerini bildiklerini ve bunlar için kalıcı çözümler üretme gayretinde olduklarının altını çizen Sarıibrahim, mahalle sakinlerine imar çalışmaları hakkında da müjde verdi. Sarıibrahim, Özgür ve Karaağaç Mahallesi'nin imar çalışmalarının ve 18. madde uygulamasının gelecek yaz biteceğini söyledi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim, “Bir dahaki yaz bu vakitlere kadar bu mahallelerin imar planı bitireceğiz. Plan çalışmaları bittiği zaman vatandaşların yasal olarak yapılaşabildiği plan ile beraber imar uygulamasını da bitireceğiz” dedi.

"Barselona gibi Madrid gibi Paris gibi bir düzen istiyoruz"
Planlama ile birlikte bir düzenin olacağını belirten Sarıibrahim, “Dizayn ile beraber hayal ediyorum, belki çok uçuk gelebilir size ama Barselona gibi, Madrid gibi, Paris gibi böyle bir düzenin olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Bölgede Gençlik Merkezi ve park alanının yapılacağını ifade eden Sarıibrahim, çocukların, gençlerin ve ailelerin güzel zaman geçireceği, spor yapabileceği bir yapı oluşturacaklarını ifade etti. Bölgedeki yol, kanalizasyon, içme suyu, elektrik ve doğal gaz gibi sorunların imar kaynaklı olduğunu vurgulayan Sarıibrahim, imar çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu sorunların da ortadan kalkacağını söyledi.
Sarıibrahim, konuşmasının ardından vatandaşların taleplerini dinleyerek sorularını tek tek cevapladı. Mahalle sakinleri, ilgi ve alakasından dolayı Sarıibrahim’e teşekkür ederek toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Mahalle toplantısına Vali Yardımcısı Hasan Meşeli, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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