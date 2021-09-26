Tuzluca'da çatı yangını paniğe neden oldu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken çatıda maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Tuzluca ilçesinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı apartmanın çatısında yangın çıktı. Apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çatıda ki yangına müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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