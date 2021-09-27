Ünsal: "Bugün Türk dünyasının hem gurur hem de hüzün günüdür" Karabağ'daki savaşta şehit olan 2 bin 907 şehit için anma programı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünsal: "Bugün Türk dünyasının hem gurur hem de hüzün günüdür" Karabağ'daki savaşta şehit olan 2 bin 907 şehit için anma programı düzenlendi

İHA

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ve Kars Azerbaycan Konsolosluğu ev sahipliğinde '27 Eylül Azerbaycan Şehitlerini anma programı' Iğdır'da düzenlendi.

Ünsal: "Bugün Türk dünyasının hem gurur hem de hüzün günüdür" Karabağ'daki savaşta şehit olan 2 bin 907 şehit için anma programı düzenlendi

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ve Kars Azerbaycan Konsolosluğu ev sahipliğinde ‘27 Eylül Azerbaycan Şehitlerini anma programı’ Iğdır’da düzenlendi.
Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren savaşın birinci yılında 2 bin 907 şehit için anma programı düzenlendi. Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen program, saygı duruşu, TürkiyeAzerbaycan Milli marşlarının okunması Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Zeki Tümay’ın şehitler için Kuranı Kerim okuması ve şehitler için yapılan dua ile başladı.
Türkiye Azerbaycan dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal yaptığı konuşmada 27 Eylül tarihinin Azerbaycan’da Şehitleri Anma Günü olarak kutlandığın belirtti. Ünsal konuşmasında, “Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için canlarını feda eden vatan savaşı şehitlerinin anısı bütün Türklerin yüreğinde yaşamaktadır. Bugün Türk dünyasının hem gurur hem de hüzün günüdür. Bugün vatan toprağı için toprağa düşen, 2907 kahramanın şehit olduğu gündür. Bugün 30 yıldır işgal altındaki toprakların Ermeni zulmünden kurtarıldığı gündür. Bugün Karabağ’ın Ermeni esaretinden kurtulduğu, Türk milletinin gücünün ispat edildiği, Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin pekiştirildiği Turan ordusunun kurulduğunun dünyaya ilan edildiği bir gündür. Kahraman Azerbaycan ordusunun 44 gün süren savaş sonucu Ermenilere Türk’ün gücünün, Türk birliğinin, Turan ordusunun neler yapacağını gösterdiği bir gündür. Ermenilerin, ağa babaları Ruslar, Fransızlar ve ABD olmadan hiçbir şey olduğunun ispat edildiği ,Ermenilerin gücünün sadece silahsız, masum insanlara yettiğinin, silahlı, güçlü Azerbaycan ordusu karşısında yenildiği bir gündür. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kararlı tutumu, Türkiye devleti, milleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın desteği ile Azerbaycan ordusunun kahramanca savaşması sonucu Ermenistan’a gereken ders verilmiş Kahraman Azerbaycan ordusu kahramanlık destanı yazarak Türk milletinin yiğitliğini bir kere daha dost ve düşmana göstermiştir. Vatan toprakları için, bayrak inmesin diye şehit olan Türkiye ve Azerbaycan da ki şehitlerimiz rahmetle anıyor gazilerimizin önünde saygı ile eğiliyoruz. Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez diyerek Karabağ’da 3 renkli Azerbaycan Bayrağını, Türkiye bayrağını dalgalandıran kahraman askerlerimizin o cesur yüreklerinden öpüyorum. Tarih bir kere daha göstermiştir ki ,Türkün gücü tükenmez, Türkün bileği bükülmez yeter ki birlik olalım beraberliğimizi bozmayalım. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği, Karabağ Azerbaycan’dır. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerine yer verdi.
Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu Iğdır temsilcisi Elnur Salayev de yaptığı konuşmada, Ermeni saldırganlığına vurgu yaparak, 44 gün süren savaşta kazanılan toprakları verilen mücadeleyi anlattı. Salayev konuşmasında, “44 gün süren Karabağ savaşında Türkiye’nin verdiği desteği unutmayacaklarını belirterek Türkiye Azerbaycan kardeşliği bu savaşta bir kere daha ortaya çıkmıştır” dedi. Elnur Salayev konuşmasının devamında, “2. Karabağ savaşı başladığı zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu söyleyen kardeşliğini gösteren Türk Devleti ve milleti manevi desteğini hep devam ettirmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her zaman olduğu gibi bugünde bütün imkanları ile Azerbaycan’ın yanında olduğunu söylemiştir. Aynı zamanda Türkiye’den alınan Bayraktar, SİHA ve dronelar ile Ermenistan ordusunun silahları yok edilmiş bir milyar dolardan fazla zarar verilmiştir. Ermeniler kayıtsız şartsız teslim olmuştur. Böylece Türk İslam birliğini gücü bütün dünyaya ilan edilmiştir” dedi.
Programa, Iğdır Valisi H.Engin Sarıibrahim, Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, Jandarma Alay Komutan Vekili Jandarma Albay Nadir Demirkan, Ak Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, CHP İl Başkanı Yardım Artantaş, Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’da aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Iğdır’da aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Ünsal, “Azerbaycan şehitlerini rahmetle anıyoruz”
YEREL HABERLER Ünsal, “Azerbaycan şehitlerini rahmetle anıyoruz”
Tuzluca'da çatı yangını paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Tuzluca'da çatı yangını paniğe neden oldu
Iğdır'da mahalle buluşmaları Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, Özgür ve Karaağaç Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Iğdır'da mahalle buluşmaları Iğdır Valisi ve Belediye ...
Iğdır Emniyeti ile mahalle muhtarları arasında huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Iğdır Emniyeti ile mahalle muhtarları arasında huzur ...
Maç izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Maç izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Maç izlerken kalp krizi geçirip, öldü
YEREL HABERLER Maç izlerken kalp krizi geçirip, öldü
Türkiye'nin çatısına yağan kar, sis kalkınca ortaya çıktı
YEREL HABERLER Türkiye'nin çatısına yağan kar, sis kalkınca ortaya ...
Bakan Soylu, yenilenen Iğdır Nüfus Müdürlükleri'ni sosyal medyadan tanıttı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, yenilenen Iğdır Nüfus Müdürlükleri'ni ...
MTA Genel Müdürü Erdoğan'dan Vali Sarıibrahim’e ziyaret
YEREL HABERLER MTA Genel Müdürü Erdoğan'dan Vali Sarıibrahim’e ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.