Iğdır'da avcılık kursu düzenlendi

Iğdır'da bilinçli ve sürdürebilir av için avcılık kursu düzenlendi.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından avcılık kursu düzenlendi. Müdürlüğün vermiş olduğu eğitim kursunda avcı adayları hazır bulundu. Kursta avcılara av ve yaban hayvanlarını, yaşama ortamlarını, bunların korunmasını ve geliştirilmesini, av ve yaban hayatı yönetimi gibi bilgiler verildi. Ayrıca kursta avcılığın, av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, toplumun bilinçlendirilmesi, avcıların eğitimi, av ve yaban hayatına ilişkisi ile ilgili avcı eğitim kursu verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.