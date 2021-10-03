Aleyna için bir araya gelerek olayın aydınlatılmasını istediler

Iğdır’da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün ölümü sonrası Iğdır Kadın Meclisi üyeleri ve vatandaşlar Zübeyde Hanım Bulvarında bir araya gelerek açıklama yaptılar.

Olayın aydınlatılması istenen açıklamada, “Geçtiğimiz Perşembe günü Iğdır’da yaşamını yitiren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül için buradayız. Aleyna ardında bıraktığı notta ölümünden G. A. sorumlu olduğunu yazdı. Şüpheliler Aleyna’nın ölümünün ardından gözaltına alındıktan sonra delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldılar. Aleyna’nın ölümüyle ilgili tüm şüpheler, etkin bir soruşturma süreci ile açığa çıkarılmalıdır. Aleyna’nın ölümüne sebebiyet vermiş olabilecek hiçbir detay atlanmadan titizlikle bir inceleme yapılması tüm yetkililerin asli görevidir. Iğdır Kadın Meclisi olarak Aleyna Ağgül için de sessiz kalmıyoruz. Mücadelemiz ile gerçekleri açığa çıkaracağız. Failler ve sorumlular cezasız kalmayacak” ifadelerine yer verildi. Toplanan grup daha sonra Aleyna için adalet istiyoruz, diyerek sessizce dağıldılar.

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