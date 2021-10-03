Aleyna için bir araya gelerek olayın aydınlatılmasını istediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aleyna için bir araya gelerek olayın aydınlatılmasını istediler

İHA

Aleyna için bir araya gelerek olayın aydınlatılmasını istediler

Iğdır’da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün ölümü sonrası Iğdır Kadın Meclisi üyeleri ve vatandaşlar Zübeyde Hanım Bulvarında bir araya gelerek açıklama yaptılar.
Olayın aydınlatılması istenen açıklamada, “Geçtiğimiz Perşembe günü Iğdır’da yaşamını yitiren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül için buradayız. Aleyna ardında bıraktığı notta ölümünden G. A. sorumlu olduğunu yazdı. Şüpheliler Aleyna’nın ölümünün ardından gözaltına alındıktan sonra delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldılar. Aleyna’nın ölümüyle ilgili tüm şüpheler, etkin bir soruşturma süreci ile açığa çıkarılmalıdır. Aleyna’nın ölümüne sebebiyet vermiş olabilecek hiçbir detay atlanmadan titizlikle bir inceleme yapılması tüm yetkililerin asli görevidir. Iğdır Kadın Meclisi olarak Aleyna Ağgül için de sessiz kalmıyoruz. Mücadelemiz ile gerçekleri açığa çıkaracağız. Failler ve sorumlular cezasız kalmayacak” ifadelerine yer verildi. Toplanan grup daha sonra Aleyna için adalet istiyoruz, diyerek sessizce dağıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü (2)
YEREL HABERLER 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü (2)
Acılı baba Ağgül: “Benim kızım intihar etmedi, öldürüldü”
YEREL HABERLER Acılı baba Ağgül: “Benim kızım intihar etmedi, ...
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü
YEREL HABERLER 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü
18 yaşındaki genç kız not bırakıp intihar etti, gözaltına alınan baba-oğul serbest bırakıldı
YEREL HABERLER 18 yaşındaki genç kız not bırakıp intihar etti, ...
“Akif” Filmi Iğdır'da çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER “Akif” Filmi Iğdır'da çocuklarla buluştu
Öğrencilere biyoçeşitlilik ve yaban hayatı konularında eğitim düzenlendi
YEREL HABERLER Öğrencilere biyoçeşitlilik ve yaban hayatı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.