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Aleyna'yı ölüme sürükleyen mesajlar sosyal medya hesabında

DHA

Aleyna'yı ölüme sürükleyen mesajlar sosyal medya hesabında


Müslim SARIYAR/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da esrarengiz şekilde ölen Aleyna Ağgül´ün (18) emniyete şikayet için gitiğinde verdiği ifadesinde, Gökhan Argın´ın (43) gönderdiğini iddia ettiği tehdit mesajlarını kendisine ait ancak şifresini hatırlayamadığı sosyal medya hesabında depoladığını anlatmasının ardından polis bu yönde çalışma başlattı. Polisin hesaba girerek, şüpheli Argın´a ait tehdit mesajlarını ortaya çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.
Iğdır´da 30 Eylül günü oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulunan Aleyna Ağgül´ün ölümüyle ilgili Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması çok yönlü sürüyor. Gökhan Argın hakkında, `Şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamasıyla şikayetçi olan Aleyna Ağgül´ün ölmeden bir gün önce emniyette verdiği ifadesinde, "Gökhan Argın´la sevgili olduktan sonra, kendisine karşı geldiğimde, 'Elimde fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu. Bu yazışmaları da şu an şifresini unuttuğum sosyal medya hesabımın mesaj bölümünde saklıdır" dedi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Aleyna Ağgül´ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek için Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü´ne gönderdi.
TEHDİT İÇİN SAHTE HESAPLAR AÇMIŞ
Soruşturmada ayrıca şüpheli Gökhan Argın´ın Aleyna Ağgül´e yönelik tehdit ve şantaj mesajlarını sahte Instagram hesaplarından gönderdiği bilgisi de araştırılıyor. Aleyna Ağgül ifadesinde, Argın´ın sahte Instagram hesapları açtığı ve bunlardan kendisine ulaşarak, `Bende fotoğrafların ve videoların var. Bana karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' içeriğinde mesajlar gönderdiğini bildirmişti. Ölümünden yaklaşık 1 hafta önce sosyal medya hesabına, A.A. isimli sahte hesaptan 'Merak etme bir iki video evime gelişin. İlaç atman. Gel al beni demen' mesajları gönderdiği de Ağgül'ün  tarafından ifadesinde belirtilmişti.
ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI ALDIRMIŞ
Aleyna Ağgül´ün ölmeden bir önce verdiği ifadesi sonrası şüpheli Gökhan Argın´la ilgili olarak 6284 sayılı kanun kapsamında şiddeti önleyici tedbir kararı aldırdığı ancak tebliğin gerçekleşmeden genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır Müslim SARIYAR
2021-10-05 15:38:17

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