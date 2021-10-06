Iğdır'da sağanak yağmur

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Iğdır'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur bugün de etkisini sürdürürken, sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Iğdır kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bugün de etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde yağış dolayısıyla vatandaşlar ve sürücüler ev ve iş yerlerine gitmekte zorlandılar. Vatandaşlar göle dönen cadde ve sokaklarda suya girmemek için taşlardan basamaklar yaparak ilerlemeye çalıştı.

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