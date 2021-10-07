Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili Gökhan A. tutuklandı

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– Iğdır’da intihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan Gökhan A. tekrar gözaltına alındı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Iğdır’da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül’ün (18) ölmeden önce bıraktığı notta işaret ettiği Gökhan A., Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında bugün yeniden adliyeye sevk edildi. Burada ifadesi tekrar alınan Gökhan A. sağlık kontrolünden sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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