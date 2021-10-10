Iğdır, 11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında tanıtıldı

Iğdır, her yıl düzenlenen Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında yer aldı.
Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 11. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Iğdır'da tanıtıldı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Iğdır standını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da ziyaret etti. Ayrıca İran, Azerbaycan, Gürcistan gibi çevre ülkelerden gelen ziyaretçiler ve turizm bileşenleri de standı ziyaret ederek Iğdır’ı yakından tanıma fırsatı buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.