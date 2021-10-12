Biyoçeşitlilik ve yaban hayatı konularında eğitimler devam ediyor

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Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü okullarda başlattığı bilgilendirme eğitimlerine devam ediyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri öğrencilere biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık, doğa turizmi ve yaban hayatı konularında eğitim vermeye devam ediyor. Ekipler son olarak Hürriyet Ortaokulu'nda öğrencilerin doğaya karşı bilgilendirilmesi amacıyla eğitim verdi. Daha sonra öğrencilerle günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

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