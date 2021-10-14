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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılmaz’dan, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği’ne ziyaret

İHA

Yılmaz’dan, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği’ne ziyaret

Ak Parti Iğdır Dış İlişkiler Başkanı Umut Yılmaz Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu (TADDEF) Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal’ı ziyaret etti.
İstişare ve nezaket ziyaretinde dernek çalışmaları ve Iğdır’da ki faaliyetler, etkinlikler görüşüldü.
Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Serdar Ünsal, “Derneğimizin amacı Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlamak her alanda Türkiye ve Azerbaycan’ın sesi olmaktır. Iğdır’da çeşitli işlerde çalışan, turist olarak ilimizde bulunan, akraba ziyaretine gelen, yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimizin en büyük sıkıntısı Iğdır’dan oturum alamamalarıdır. Iğdır Göç idaresi Iğdır’dan müracaat edenlere oturum izini vermelidir. Akraba ziyareti veya sağlık sorunları nedeniyle Iğdır’a gelenler İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere giderek oturum almak zorunda kalıyorlar. Bu konuya el atarsanız iyi olur. Buradan büyük şehirlere gitmek oturum almak aracıya para vermek dünyanın masrafıdır. Ayrıca Iğdır’da bulunan Azerbaycanlı kardeşlerimizden oturumu olmayanlara korona virüs aşısı yapılmalıdır. Çoğu aşısızdır. Bu konuları ilgili ve yetkili yerlere iletirseniz memnun olurum” dedi.
Ak Parti il Başkan Yardımcısı Umut Yılmaz ise, “Konuyu ilgili yerlere ileteceğim. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınızdan dolayı teşekkür eder başarılar dilerim. Dernek çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Güzel işler yapıyorsunuz. Başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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