Iğdır’da gök gürültülü sağanak

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Iğdır'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ile Erzurum için yaptığı gök gürültülü sağanak yağış Iğdır’da başladı. Zaman zaman hızını arttıran sağanak yağmur sebebi esnaflar zorluklar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Yağan yağmurla birlikte bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

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