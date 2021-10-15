Pandemi sonrası emekçi kadınlar, ürünlerini tekrar satışa çıkardı

Pandemi sonrası ilk defa emekçi kadınlar Iğdır’da kurulan “Kadın Emek Pazarı”nda yaptıkları el örgüleri ve çeşitli yiyecekleri tekrar satışa sundular.

Iğdır’da yaklaşık 11 yıldır emekçi kadınlar “Kadın Emek Pazarı”nda kendi yaptıkları el örgüleri ve çeşitli yiyecekleri satışa sunuyorlar. Covid19 salgını sebebiyle ürünlerini burada satamayan emekçi kadınlar, pandemi sonrası ilk defa tekrar ürünlerini sunma imkanı buldular. Bütün kadınların dert yandığı ortak nokta ise satış iznin sadece bir haftalığına çıkmasıdır. El emeği, göz nuru ürünlerini satan kadınlar bu sürenin uzatılmasını veya başka bir yerde ürünlerini satacak bir alanın belediye tarafından kendilerine tahsis edilmesini istiyorlar.

Yeraltı çarşısı üzerine kurulan pazarda doğal ürünler bulunuyor. Ev hanımları kendi yaptıkları reçel, erişte, turşu,el örgüsü ve bazı bitkileri pazarda satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Covid19 salgını sebebiyle ürünlerini satmakta sıkıntı çektiklerini belirten Pazar satıcıları, yeraltı çarşısı üzerinde satış yapmak için belediye başkanından izin aldıklarını ama verilen iznin kısa olmasından dolayı ürünlerinin çoğunu satamayacaklarını belirtiler. Ürünlerini satmak için izin aldıklarını belirten pazar esnafı Gülüsüm Durdağı yetkililere teşekkür ederek kurulan pazarın süresinin uzatılmasını istedi. El emeklerini satmak için güzel bir yer olduğunu belirten Durdağı, “ Valimize, başkanımıza teşekkür ediyorum Gidip izin istedik, bir haftalığına izin verdiler. Biz burada el emeklerimizi; salça, turşu, reçel el işi, baş örtü her şey satıyoruz” dedi.

Pazarda sattığı ürünler ile çocuklarının harçlığını çıkardığını belirten Cevahir Parim, “Biz bunları burada pazarlıyoruz. Biz devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. Burası devamlı bir çadır değil. İmkanı varsa bize devamlı bir pazar yeri versinler” dedi.

“Kadın Emek Pazarı”nda satış yapan bütün kadınlar tüm illerde yöresel ürünlerin, el emeği ürünlerin satıldığı yerlerin olduğunu belirterek Iğdır’da da benzer bir uygulamanın yapılmasını talep ettiler. “Kadın Emek Pazarı” pazartesi gününe kadar açık olacak.

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