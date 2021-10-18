Iğdır'da av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor

Iğdır’da kaçak avlanmanın önüne geçmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kontrol faaliyetlerine il genelinde devam ediyor.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri hem rutin kontroller hem de yapılan ihbarlar sonucu il genelinde kontrol faaliyetlerine hız verdi. Bu kapsamda ekipler hem kaçak avlanmaya karşı önlem alıyor hem de avlanmanın yasak olduğu bölgelerde avlanmaya izin vermiyor. Avcılık faaliyetlerini yasal olarak sürdüren avcıların avlanmalarının yasalara ve mevzuata uygun olup olmadığı da denetleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.