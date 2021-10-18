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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünsal: “Western Armenia TV kanalı rahat durmuyor”

İHA

Ünsal: “Western Armenia TV kanalı rahat durmuyor”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan'da yayın yapan "Western Armenia" adlı televizyon kanalının günlük Türkçe yayınlarına devam ederek yeni bir skandala imza attığını belirtti.
Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, “Western Armenia televizyon kanalında Iğdır, Van, Rize, Trabzon ve Bitlis gibi şehirleri "Batı Ermenistan toprağı” olarak nitelendirmeye devam ediyor. Televizyon skandal yayınlarına devam ediyor birileri buna dur demeli. Ermenilerin gözü hala Türk topraklarında. Ermeniler bir yandan Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz diyor, diğer yandan Türkiye topraklarını batı Ermenistan adlandıran yayınlar yapıyor. Televizyon yayınlarından Tuzluca 'Tuz Terapi Merkezi' yoğun ilgi görüyor, Van gölü kuruyor kuraklık var” haberlerinden görmekteyiz ki Ermeniler hala Türkiye’den toprak talebindeler. Türkiye ve Azerbaycan buna karşılık vererek Ermenistan’a yönelik “Batı Azerbaycan Erivan Cumhuriyeti” Televizyonu kurmalı Sözde Ermenistan topraklarının Türk yurdu olduğunu kamuoyuna duyurmalı. Ermenilerin anladığı dilden konuşmalıdır. Ermenistan'da yayın yapan Western Armenian TV, Türkçe ve Ermenice yayınlarında Iğdır, Van, Rize, Trabzon ve Bitlis gibi şehirleri Batı Ermenistan'ın bir şehri olarak göstermeye devam etmesine Iğdır'dan tepkiler yükseliyor. Batı Ermenistan'ın Iğdır şehri ifadelerinin kullanılması anlaşılır gibi değildir. Iğdır, öz be öz Türk şehridir. Iğdır'ın Batı Ermenistan şehri olması mümkün değildir. Türk düşmanı olan Ermeniler her fırsatta hayallerini ortaya koyuyorlar. Bu da gösteriyor ki Ermenilerin gözü yıllardan beri Türk topraklarında. Şu anda yaşadıkları Erivan bile Türk yurdudur ve Batı Azerbaycan'ın bir parçasıdır. Ermeniler Türk düşmanlıkları sayesinde Ermenistan'da bulunan Türk nüfusu yok etmiş bir kısmını da ülkeden dışarı çıkarmıştır. Şimdi de Türkiye'den bir emperyalist yalan olan sözde soykırımı bahane ederek toprak, tanınma, tazminat peşindeler. Bu çerçevede de propaganda yapmaya başlamışlar, Türkçe TV kurmuşlardır. Amaçları Türk topraklarını Ermenistan toprağı göstererek algı operasyonu yapmaktır. Bir de utanmadan Türkiye ile iyi ilişkiler kurmalıyız diyorlar. Iğdır ve 20'den fazla Doğu ve Güneydoğu şehirlerimizi sözde Batı Ermenistan devlet şehirleri olarak gösteren batı Ermenistan TV kanalının yayınına izin veren Ermenistan devleti Türkiye toprakları üzerinde gözü olduğunu ortaya koymuştur. Batı Ermenistan devlet televizyonu adlı haber programı yayının durdurulması veya engellenmesi gerekir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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