Acılı annenin feryadı: "Oğlumun katilleri yakalansın"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acılı annenin feryadı: "Oğlumun katilleri yakalansın"

İHA

Acılı annenin feryadı: "Oğlumun katilleri yakalansın"

Iğdır’da 6 yıl önce aynı iş yerinde çalıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Furkan Balta’nın annesi, oğlunun katillerinin serbest bırakılmasına isyan ederek yakalanmasını istiyor.
6 yıl önce Iğdır Vali Yolu olarak bilinen caddede iddiaya göre, Furkan Balta mesaisinin bitmesinden sonra gece saat 23.00 sıralarında ekmek alarak iş yerinden çıktı. Eve doğru giden Balta, aynı iş yerinde çalışan Kadir İ. ve Yusufcan Y. tarafından geri çağrıldı. Geri giden Furkan Balta ile Kadir İ. ve Yusufcan Y. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Furkan Balta kalbine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Kadir İ. ve Yusufcan Y. ise olay yerinden uzaklaştı. Devriye gezen polisler tarafından bulunan Balta, kendisini bıçaklayanların aynı iş yerinde çalıştığı Kadir İ. ve Yusufcan K. olduğunu söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Furkan Balta yolda hayatını kaybetti. Furkan Balta’nın verdiği isimlerin peşine düşen polisler Kadir İ.’yi hemen yakalarken, Yusufcan K.’yi ise uzun aramalar sonunda yakaladı. Aradan geçen zamandan sonra Kadir İ. ve Yusufcan K. serbest bırakıldı. Bu duruma isyan eden Furkan Balta’nın annesi Şadiye İktu, oğlunun katillerinin tutuklanmasını istiyor. İkilinin müebbet hapis cezası aldığını belirten anne İktu, serbest bırakılmalarına anlam veremediğini belirtti. Mide kanseri olduğu için olayın üzerine gidemediğini belirten Şadiye İktu, iyileştiğini ve olayın peşini bırakmayacağını söyledi. Anne İktu, “Benim oğlumu eve gelirken ekmeklerini de savurarak öldürdüler. Yerel mahkeme 25 yıl ağırlaştırılmış müebbet verdi, Erzurum istinaf mahkemesine gitti, orada dava bozuldu. Ben Yargıtay’a götürdüm, Yargıtay kabul etmedi. Olayı normal adam öldürmeye çevirdiler. Daha sonra pandemide dışarı çıktılar. Zanlıların dışarıda gezdiğini söylediler, sonra baktım gerçekten bırakılmışlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Iğdır’a geldiğinde durumu anlattım. Ondan sonra 10 gün geçince bunlar tekrar yakalandı. Benim oğlum öldürüldü, katilleri dışarıda serbest geziyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Ben oğlumu gözyaşları ile temizlik yaparak büyüttüm. Ben oğlumu onlar öldürsünler diye mi büyüttüm” dedi.

"Herkes sandıktan çeyiz taşıyor, ben oğlumun dosyalarını taşıyorum"
Katillerin bırakılmasına tepki gösteren anne İktu, “Herkes sandıkta çeyiz taşıyor ben oğlumun katillerinin fotoğrafını, dosyasını taşıyorum. Avukatlarım da beni kandırdı, kimsesizim sahipsizim, çaresizim bana sahip çıkmalarını istiyorum” diye konuştu.

"Üzüntüden mide kanseri geçirdim"
Oğlunun öldürülmesinden sonra çok acı çektiğini belirten anne İktu, “Ben bir anneyim, psikolojim bozuldu. Mide ameliyatı geçirdim, kanser oldum. Bu acı beni yaşatmıyor. Herkes düğün yapıyor ama benim oğlum kara topraklarda çürüyor” dedi.

"Oğlum katillerinin ismini de verdi"
Acılı anne oğlunun son nefesinde başındaki polislere katillerin ismini verdiği halde katillerin serbest dolaşmasını anlayamadığını belirterek, “Benim oğlum vali evinin önünde öldürüldü. Bir saat yerde kalmıştı. Katillerin ismini başına gelen polislere, vatandaşlara söylemişti. Biz kimin öldürdüğünü bilmiyorduk. Çocuğun ifadesi ile bunlar tutuklandı. Benim oğlumu 27 yerinden bıçakladılar, 27 yerinden bıçaklamak nedir” dedi.
Oğlunu öldürenlerin fotoğrafını da gösteren anne İktu, “Ben sandığımda oğlumun çeyizini değil katillerin fotoğrafını saklıyorum. Mahkeme FETÖ dönemine denk geldiği için birçok savcı, hakim değişti. Bu bir annenin feryadıdır, lütfen ses versinler” ifadelerini kullandı.

"Annem çok üzülüyor"
Annesinin hep üzüldüğünü belirten Furkan Balta’nın 10 yaşındaki kardeşi Umay ise, “Abimin katillerinin bulunmasını istiyorum. Annem hep üzülüyor. Hep katillerin bulunmasını istiyorum. Biri söyleyince o zaman çok üzülüyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünsal: “Western Armenia TV kanalı rahat durmuyor”
YEREL HABERLER Ünsal: “Western Armenia TV kanalı rahat durmuyor”
Ünsal, "Azerbaycan'ın Bağımsızlık Yıldönümü kutlu olsun"
YEREL HABERLER Ünsal, "Azerbaycan'ın Bağımsızlık Yıldönümü kutlu ...
Iğdır'da av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor
YEREL HABERLER Iğdır'da av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ...
“Yunus Emre Anadolu Konferansları” programı düzenlendi
YEREL HABERLER “Yunus Emre Anadolu Konferansları” programı ...
Okullarda 'Dünya Gıda Günü' etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Okullarda 'Dünya Gıda Günü' etkinliği düzenlendi
Tom ve Jerry karakteri gerçek oldu
YEREL HABERLER Tom ve Jerry karakteri gerçek oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.