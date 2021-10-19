Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, okul gezilerine devam ediyor.

Iğdır'da eğitim öğretim faaliyetleri gösteren okulları gezen İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, okul gezilerine devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yunus Emre İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Servet Canlı, burada öğrenciler ile sohbet etti.

Canlı, okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelerek eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili de bilgi alışverişinde bulundu.

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