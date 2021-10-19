Tuzluca'da 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliği

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Tuzluca Belediyesi'nce 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara yönelik yemek programı düzenlendi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan tarafından ilçe ve köy muhtarlara yemek programı düzenlendi.

kabulde konuşan Başkan Türkan, "Demokrasi zincirinin ilk halkası, halk idaresinin temel taşlarından biri olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle öğlen yemeğinde muhtarlarımızı misafir ettik. Tüm Muhtarlarımızın bu özel gününü tebrik ediyorum" dedi.

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