Iğdır’da gazeteciler bir çatı altında toplandı

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyetinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti.

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Derneğinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı, basın mensuplarının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Yapılan kongrede kurucu başkan Ercan Tunç başkanlığında tek liste halinde güçlü bir yönetim kurulu seçildi. Seçimin ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında gazetecilerin yaşadığı sorunlar ele alındı.

Bütün üyelere verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Tunç, Iğdır’da yıllardır yaşanan sorunlar karşısında çaresiz kalan basın mensupları için Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyetinin kurulduğunu belirtti.

IÇGC Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Tunç, “Bütün arkadaşlarımızla omuz omuza vererek gazetecilik mesleğini Iğdır’da daha iyi bir noktaya taşıyacağımızdan eminim. Meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, yaşadıkları sorunların aşılması, sıkıntıların giderilmesi, birlik ve beraberliğin sağlanması en büyük hedefimizdir” dedi.

“Sosyal ve ekonomik haklarını koruyacağız”

Gazetecilerin haklarını koruyacaklarını dile getiren Tunç, “Basın mesleğinde çalışan ve çalıştıranları bir arada toplayacağız. Gazetecilerin mesleki, sosyal ve ekonomik haklarını koruyarak, aralarındaki dayanışmayı arttıracağız. Toplum içindeki onur ve değeri artırıcı yönde tedbirler alarak, faaliyette bulunulmasını sağlayacağız. Iğdır’ın tanıtımı ve kalkınması için her türlü çabayı sarf ederek elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Derneğinin Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asil

Ercan Tunç (Yönetim Kurulu Başkanı)

Hüseyin Yıldız (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Halit Öztürk (Genel Sekreter)

Sebahattin Yum (Sayman)

Bülent Mavzer (Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetleme Kurulu Asil

Sedat Budak ( Denetim Kurulu Üyesi)

Adnan Tekin ( Denetim Kurulu Üyesi)

Cihan Küçükaras ( Denetim Kurulu Üyesi)

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