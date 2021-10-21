Başkan Tunç’tan Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Tunç, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Tunç mesajında, “Tüm şartlar altında doğru, tarafsız ve gerçek haber yaparak çok zor şartlar altında çalıştığımızı bir kez daha hatırlatmak isterim. Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen, bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarım” dedi.



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