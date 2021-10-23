Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında düşük riskli iller arasına girmesi beklenen illeri sıraladı.

Sağlık Bakanı Koca, resmi twitter hesabında yaptığı paylaşımda kategori değiştiren herhangi bir il olmadığını ifade ederek Iğdır'ın sarıya yakın olduğunu belirtti. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Trabzon, Maviye çok yakın. Tunceli, Maviye çok yakın. Bursa, Maviye çok yakın. Iğdır, Sarıya çok yakın. Bugün kategori değiştiren ilimiz yok."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.