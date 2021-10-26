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Tilki, şantiyenin maskotu oldu

DHA

Tilki, şantiyenin maskotu oldu


Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'ın Gülpınar köyündeki taş ocağının şantiye binasına her gün gelen tilki, işçiler tarafından doyuruluyor. Taş ocağının işletmeciliğini yapan Hüseyin Demiray, "Burada köpeğim vardı ve tilki ile arkadaştı. Köpek ölünce tilki tek kaldı. Her akşam şantiyeye geliyor. Giderken de ağzını yiyecekle doldurup yavrularına götürüyor" dedi.
Gülpınar köyünde 6 aydır taş ocağının şantiyesine gelen tilki, işçilerin maskotu oldu. Her akşam şantiyeye gelen tilki, işçilerin ayırdığı yiyecekle besleniyor. Binada her yeri gezen tilkinin şantiyedeki köpekle bile dostluk kurduğunu belirten işletme sahibi Hüseyin Demiray, "Benim şantiyede baktığım bir köpeğim vardı. Tilki onunla da dostluk kurmuştu. Tilki ile çok iyi dost olan köpeğim öldü. Köpek ölünce tilki bir süre gözlerden kayboldu. Şimdi yeniden gelmeye başladı. Her akşam şantiyeye gelen tilki işçilerin verdiği yemekle karnını doyuruyor. Yavrularının yanına giderken de ağzını yiyecekle doldurup gidiyor. Aslında yaşadığımız bu süreçte bu bir insanlık dersi olmalı. Yaban bir hayvan olan tilki insanlarla dostluk kurabiliyor. Tilki şantiyeye geldiğinde işçilere neşe kaynağı oluyor" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2021-10-26 09:55:43

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