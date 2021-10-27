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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski eşi tarafından evine girilerek öldürülen Dilan Kok davasında karar çıkmadı

İHA

Eski eşi tarafından evine girilerek öldürülen Dilan Kok davasında karar çıkmadı

Iğdır'ın Karaağaç Mahallesi'nde eski eşi ve kuzeni olan 2 çocuk annesi Dilan Kok'u camını kırarak girdiği evde tabancayla vurup, öldüren ve tutuklu yargılanan Maruf Kok’un yargılanmasında karar çıkmadı.
Olay, 26 Ocak 2021 tarihinde 02.00 sıralarında, merkez Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Maruf Kok, 19 Kasım 2020’de, çocuklarının velayetini alma şartıyla boşandığı eşi Dilan Kok’un annesi ile yaşadığı eve geldi. İddiaya göre, evin önüne gelen Maruf Kok, bahçede kimse olmadığını görünce camı kırarak eve girip 2 çocuk annesi Dilan Kok’u başından tabancayla vurdu. Dilan Kok, evde yaşamını yitirirken, Maruf Kok ise olayın sabahı polis merkezine giderek teslim oldu. Maruf Kok, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Iğdır Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün davanın görüşülmesine devam edildi. Duruşmada savcı mütalaasını verdi. Savcı, verdiği mütalaada ‘tasarlayarak kasten adam öldürme, konut dokunulmazlığı ihlalinden’ cezalandırılmasını istedi. Dava 23 Kasım'da gözden geçirilecek, 7 Aralık'ta ise kararın verilmesi bekleniliyor.
Aile Avukatı ve Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Aydanur Ağayar, “Savcı mütalaasını verdi. Savcının verdiği mütalaada ‘tasarlayarak kasten adam öldürme, konut dokunulmazlığı ihlalinde’ cezalandırılma talebi var. Dava 23 Kasım'da gözden geçirilecek, 7 Aralık'ta ise kararın verilmesini bekliyoruz. Karşı tarafın sanık vekillerin verdiği talepler reddedilmiştir. Biz de bu olayın, tasarlayarak, kasten adam öldürme olduğunu düşündüğümüzden gerekli kişilerin dosyaya müdahil olmasını talep etmişsek de şu aşamada reddedilmiştir. Hem katılanlar vekili olarak hem de Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu gerekli mercilere başvurumuzu yapacağız” dedi.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Iğdır Kadın Meclisi adına konuşan Beyza Nur Okudan, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Iğdır Kadın Meclisi olarak boşandığı erkek tarafından öldürülen Dilan Kok davasında adalet için Iğdır Adliyesi'ndeyiz. Bir önceki duruşmada savcı mütalaası için duruşma tarihi bugüne ertelenmişti. Şüpheli kadın ölümlerini açığa çıkarmak için biz de bu sürecin takipçisi olacağız. Mücadelesini yürüttüğümüz her alanda failler ve sorumlular gereken cezaları alana kadar adliyelerden ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.
Evine girilerek öldürülen Dilan Kok'un annesi ise Saniye Kok ise “Yavrumu öldürenin müebbet hapis cezası alamsını istiyorum. Ben önce Allah’ıma sonra devletime sığınmışım” dedi.

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