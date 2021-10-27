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Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal: “Cumhuriyet Türk Milletinin vazgeçilmezidir”

İHA

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal: “Cumhuriyet Türk Milletinin vazgeçilmezidir”

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Ünsal mesajında, “Cumhuriyet yönetimi Türk milletinin vazgeçilmezidir. Milli Bayramlarımız ülkemizin sarsılmaz bütünlüğünün, toplumumuzun birlikteliğinin coşkuyla kutlandığı ve bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bir kez daha minnetle yad edildiği manevi günlerdir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutladığımız bugünde demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak, dünyanın gelişmiş devletleri arasında yer alabilmenin mücadelesini aralıksız sürdürmekteyiz. Büyük lider Atatürk ve silah arkadaşlarının üstün gayret ve fedakârlıklarla kurdukları Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması, gelecek nesillerin eğitimli, kabiliyetli, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi hepimizin en büyük hedefi ve arzusudur. Türk bayrağı altında, bütünlük içinde yekpare bir üniter, ulus devlet olarak, milletçe hep bir arada, mutlu, iyilik güzellik sevgi esenlik dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmemiz ve Allah'ın sevdiklerinizle birlikte size, milletimize ve tüm inananlara nice huzurlu, güzel, aydınlık, bereketli, hayırlı bayramlar nasip etmesi dileğiyle, Cumhuriyet Bayramınızın  kutlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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