Iğdır’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni düzenlendi

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Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98'inci yılı kutlamaları kapsamında, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı kutlamaları Iğdır'da başladı. Düzenlenen kutlama programı kapsamında Iğdır Belediyesi binası önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, Vali H. Engin Sarıibrahim'in Valilik ve Belediye çelengini, 5. Hudut Alay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Agah Özgür’ün Garnizon Komutanlığı çelengini Atatürk Anıtı’na sunumuyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla son bulan törene, Vali H. Engin Sarıibrahim'in yanı sıra, il protokolü, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



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