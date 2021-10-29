Tuzluca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde okullar arası koşu yarışamsı düzenlendi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında okullar arasında koşu düzenlendi. Yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.



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