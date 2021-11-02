KYK kız yurdu öğrencileri ile "sabah namazı buluşması" etkinliği

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Iğdır Müftülüğü tarafından KYK kız yurdu öğrencilerine yönelik Iğdır Merkez Ulu Camii'nde "Sabah Namazı Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Iğdır’da eğitim gören ve KYK kız yurdunda kalan öğrencilere yönelik buluşma etkinliği düzenlendi. Iğdır Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması" etkinliğinde namaz sonrası Iğdır Müftüsü Dr. İrfan Açık, öğrencilerle sohbet etti.

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