Köpeklerden kaçarken araç çarptı

Iğdır’da çevre yolunda refüjde beklerken köpeklerin saldırmasıyla kendisini yola atan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanına minibüs çarptı. Çağrı merkezi çalışanı ağır yaralandı.

Olay, 1 Kasım tarihinde sabah saat 08.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl nüfusuna kayıtlı, engelli kadrosundan atanan ve ismi öğrenilemeyen 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı, sabah işe gitmek için evinden çıktı. İş yerinin bulunduğu Söğütlü Mahallesine gelen çalışan, karşıya geçmek için araçların geçmesini bekledi. O an çevrede otlayan koyunların yanındaki köpekler, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanına saldırdı. Kaçarak refüjden çıkıp karşıya geçmeye çalışırken şahsa, o an yoldan geçen bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişiyi görenler hemen sağlık ekibine ve polislere haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan şahsın ağır yaralı olduğu, durumunun iyiye gittiği tespit edildi.

Kazayı gören Kamuran Dursun, "112'de çalışıyor, her sabah geliyor, görüyorduk. Araba sesine gittik, baktık araç çarpmış. Durumu ağırdı. Sadece bir ayağında oynama olduğunu gördüm, ondan sonra polis geldi" dedi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

