Yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı

Iğdır Tuzluca'da yaralı halde bulunan Puhu (Bubo bubo) tedavi altına alındı.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde Puhu (Bubo bubo) bulundu. Vatandaşlar hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Müdürlüğe teslim edilen Puhu (Bubo bubo) tedavi altına alındı. Çarpma sonucu kanadında şişkinlik olduğu tespit edilen baykuş ailesine mensup Puhu kuşu, beslenmesi ve bakımı yapıldıktan sonra yeniden doğaya bırakılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.