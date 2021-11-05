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Açık Kapı Projesi, Iğdır’da halkın sorunlarının çözüm noktası haline geldi

İHA

Açık Kapı Projesi, Iğdır’da halkın sorunlarının çözüm noktası haline geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen Açık Kapı Projesi, Iğdır’da halkın sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor.
Iğdır Valiliğinin giriş katında hizmet veren Açık Kapı, sayesinde vatandaşlar, kolay ve hızlı bir şekilde başvuru yaparak talep ve sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Memnuniyetin ön planda tutulduğu açık kapı uygulamasında vatandaşların başvurularına bizzat ve elektronik olarak işlem tesis edilmesinin yanı sıra, yönlendirme, bilgilendirme ve mihmandarlık hizmeti üst düzeyde sağlanıyor.
Vatandaşların Açık Kapı Projesinden son derece memnun kaldıklarını ve başvuruların 7 iş günü içerisinde sonuçlanıp kendilerine mesaj olarak bilgi verildiğini söyleyen Açık Kapı şube müdürü Turgut Turan, Iğdır ilindeki başvuru yoğunluğunun nüfus oranına göre yüksek düzeyde olduğunu belirtti. İl ve ilçeler içerisinde iyi bir koordinasyon olduğunu, başvuruların takibinin günlük yapıldığını belirten Turan, Iğdır valisi H. Engin Sarıibrahim ile açık kapıdan sorumlu olan Vali Yardımcısı Fatih Özcan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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