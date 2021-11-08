Iğdır’da meyve yetiştiriciliği yapan 20 örnek çiftçiye Elazığ’da budama ve aşılama konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından imzalanan protokol kapsamında 2429 Ekim 2021 tarihlerinde Elazığ’da ''Iğdır Meyveciliğinde Budama ve Aşılama Eğitimi'' projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında Iğdır’da meyve yetiştiriciliği yapan 20 örnek çiftçi İl Müdürlüğü teknik personeller eşliğinde Elazığ’a götürülerek budama ve aşılama konularında teorik ve uygulamalı eğitim almaları sağlandı.

Eğitim sonunda çiftçilere Iğdır'da düzenlenen törenle “Budama ve Aşılama Eğitimi” katılım belgeleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.