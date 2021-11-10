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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünsal’dan 10 Kasım mesajı

İHA

Ünsal’dan 10 Kasım mesajı

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı  Serdar Ünsal, 10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Ünsal mesajında, “Türk Devrimini gerçekleştiren ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, düşünceleri, yüksek öngörüleri, eylemleri ve devrimleri ile insanlığa mal olmuş ve tarihe damgasını vurmuş Atatürk'ümüzün aramızdan ayrılışının 83. yılında sevgi, saygı ve gönül borcu duyarak, rahmetle  anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, hem ulusunun hem de tüm uygar insanlığın eksilmeyen değerbilirlik, saygı ve sevgi duygularını elde etmeyi başarabilmiştir. Bugün, büyük Atatürk'ün yolundan giden bizlere düşen görev de yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır. Bunun için, 10 Kasım'ları aydınlık geleceğimize yönelik atılımlarımızın esin kaynağı haline getirmeliyiz. Atatürk'e saygının gereğinin bu olduğuna, O'nun manevi huzuruna ancak bu şekilde başımız dik olarak çıkabileceğimize inanıyoruz. Atatürk ve arkadaşları, 1920'li yılların ağır şartları altında, bağımsız bir devleti kurma amaçlarını başarıyla gerçekleştirmişlerdir. Bu dönem, aynı zamanda, Atatürk'ün Türkiye için belirlediği muasır medeniyet hedefine ulaşma yolunda yapılacak atılımların da çıkış noktasını oluşturmaktadır. Toplum olarak ümitsizliğe düşmeden, Ulu Önderimiz Atatürk'ün bize miras bıraktığı ilke ve hedefleri noksansız olarak uyguladığımız takdirde, bu bunalımdan çıkabiliriz. Büyük Atatürk'ün ifadesiyle, ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Yüksek Türk senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır demiştir. Atatürk'ü anma günü vesilesiyle ilkelerine ve bizlere bıraktığı kutsal emanet Türkiye Cumhuriyetine olan bağlılığımızı bir kez daha dile getirirken, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 10. yıldönümü nutkunda ifade ettiği 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözlerinin altını  bir kez daha çiziyorum” dedi.

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