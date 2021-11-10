Iğdır’da 10 Kasım anma töreni

Iğdır’da düzenlenen törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yılında anıldı.
Iğdır Belediyesi önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saat 09.05’te sirenler çaldı. Siren sesi ile yoldan geçen vatandaşlar, araç sürücüleri durarak saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşundan sonra istiklal marşı okundu ve tören sona erdi.
Anma törenine, Vali / Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Ramazan Sedat Baş, il protokolü, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.