Iğdır’da trafik kazası: 3 yaralı

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır’da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, dün öğle saatlerinde IğdırKars yolu Yaycı köyü mevkiinde meydana geldi. Kavşağı dönmeye çalışan ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışma etkisi ile otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.