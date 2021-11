TADDEF’den Milli Eğitim Müdürü Canlı’ya hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Iğdır’a yeni atanan Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı’yı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı’yı makamında ziyaret eden Serdar Ünsal, sohbet ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, “Derneğin faaliyeti ve kuruluş amacı sivil toplum örgütü olarak her alanda Türkiye ve Azerbaycan’ın sesi olmaya iki ülkenin menfaatleri için mücadele etmeye çalışıyoruz. Özellikle her fırsatta Türk düşmanlığı yapan Türkiye ve Azerbaycan’ı zorda bırakmayı amaçlayan Ermeni diasporasına karşı mücadele ediyor, onların gerçek yüzlerini kamuoyu oluşturarak dünyaya basın yayın aracı ile duyurmaya çalışıyoruz. Çeşitli toplantılarla Ermenilerin gerçek yüzlerini anlatıyoruz. Ermeniler her alanda Türk Milletinin başına bela oldu. Ermenistan’da bulunan Medzomor nükleer santrali tehlike saçıyor. Iğdır’da kanser vakaları arttı ve bu santralin bir an önce kapatılması gerekiyor" dedi.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ise, “Toplum yararına çalışan derneklerin her zaman yanında oldum. Sizlerde Türkiye Azerbaycan kardeşliği yararına çalışmalar yapıyorsunuz. Milli konulara duyarlılık gösteriyorsunuz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirten Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Serdar Ünsal’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.