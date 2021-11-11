Iğdır’da kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolu kapandı

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle iki köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Iğdır genelinde hava sıcaklıkları düştü. Gece yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ile köyler beyaz örtüyle kaplanırken, kar ve tipi nedeniyle iki köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, merkez ilçeye bağlı Elmagöl ve Güngörmez köy yolunu kapsayan 10 kilometrelik yolu açmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Iğdır merkez Gülpınar köyü de beyaza büründü. Sabah vatandaşlar uyandıklarında beyaz kar örtüsü ile karşılaştı. Köyde oturan Kerem Öztürk, sabah kalktıklarında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, “Dün akşama doğru hava biraz bulutluydu. Bu sabah kalktık baktık köyümüzü kar kaplamış. Köylü vatandaş olarak mağduruz. Köyde odun, kömür yok, tezek yakıyoruz. Onunla da ısınmıyoruz. Saman fiyatı yüksek, hayvanlar artık içeri girecek. Bu konuda çok mağdur olduk” dedi.

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